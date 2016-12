Yamaha TMax, raduno da Guinness

foto Ufficio stampa

Organizzato dal TMax Club ASD (Club ufficiale di Yamaha Motor Italia) e col supporto di Yamaha Motor Italia, il maxi-raduno vuol diventare il più affollato di sempre dedicato al grande scooter giapponese, amatissimo in Italia. Non è casuale la scelta di Spies quale testimonial dell’evento, vista la passione del campione americano per il ciclismo, tanto da essere proprietario di un team ciclistico statunitense, l’Elbowz Racing (dal suo nickname). Yamaha TMax 530 è inoltre la moto ufficiale del Giro d’Italia 2012, che ne utilizza ben 30 esemplari in corsa.

Il ritrovo per far entrare il raduno nel Libro dei Guinness è previsto dalle ore 9 e fino alle 11.45 presso il Centro sportivo “Pentagono” di via Manzoni 22 a Bormio. Alle 12 si partirà poi in corteo verso i tornanti del Passo dello Stelvio, ad un’altimetria di 2.758 metri. Tutti i possessori di Yamaha TMax, di qualsiasi modello, e italiani come stranieri, sono invitati a partecipare. L’iscrizione è gratuita.