Patente moto con “Donneinsella”

Nata come community per avvicinare il pubblico femminile al mondo delle due ruote, "Donneinsella" si è tramutato da forum in organizzatore attivo di corsi di guida, coinvolgendosvolti da febbraio a novembre sul circuito di Adria.

foto Ufficio stampa

E le aspiranti motocicliste stanno aumentando. Le adesioni per il 2012 viaggiano molto al di là dei posti effettivi, con un overbooking fino a maggio. Le lezioni pratiche avvengono con la Suzuki Gladius, la bicilindrica media di 650 cc che si presta molto bene a chi inizia ad andare in moto, per la maneggevolezza e il comfort che offre. Con lei c’è la Van Van 125, moto dallo stile vintage e facile da guidare. I corsi sul circuito veneto si svolgono nei fine settimana, e oltre alle lezioni teoriche e pratiche danno la possibilità alle partecipanti di sostenere l’esame per la patente moto direttamente sul posto, ad un prezzo di 610 euro, comprensivo dei costi per le pratiche burocratiche e il rilascio del foglio rosa, per l’esame di guida con un ingegnere della motorizzazione civile e persino per il pranzo.

Organizzatrice e anima di “Donneinsella” è Laura Cola, che ha saputo trasmettere la propria passione a tante aspiranti bikers. “Donneinsella ha ottenuto in questi primi 5 anni un successo che è andato oltre le attese e che ha dimostrato una volta di più come sia possibile far convivere una propria passione con la vita frenetica di tutti i giorni – spiega Laura, che nella vita è architetto –. Abbiamo deciso di affidarci a Suzuki come partner esclusivo per le moto perché i modelli che ci fornisce rispettano in pieno i parametri che ricerchiamo: sono moto sicure, tecnologiche, comode e facili da guidare”.