Honda Integra, l’idea nuova

- In questi giorni di inizio primavera, gli amanti delle due ruote stanno riavviando le discussioni su come curare la propria moto dopo il letargo invernale, quale migliore manutenzione esista per godersi le belle giornate. Ma quest’anno la discussione porta un argomento nuovo:. Se ne sente parlare tanto in giro, tra puristi delle moto cui la novità e invisa ed entusiasti fans dell’ultima ora.

foto Ufficio stampa

Perché Honda Integra suscita le discussioni, a cominciare dalla personalità. È una moto o un maxi-scooter? In effetti la seduta e la posizione avanzata dei piedi è tipica di un comodissimo e pratico “scooterone”, ma in sella si corre come su una moto. Il punto è che Honda Integra è un veicolo completamente nuovo, una sorta di crossover su due ruote, la sintesi di due concezioni di andar per strada. Che continueranno a discutere tra loro ogni qual volta lo si incrocerà in strada. Integra è stato lanciato in Italia lo scorso 10 marzo e volendo, per conoscerlo meglio, è possibile prenotare un test-drive nelle concessionarie Honda Moto.

Il motore è un’assoluta novità, un bicilindrico parallelo 4 Tempi di 670 cc, che sviluppa una potenza di 52 CV a 6.250 giri/minuto. Generosa anche la coppia massima – 62 Nm a 4.750 giri – per un’erogazione corposa e progressiva fin dai bassi e medi regimi, quindi ben sfruttabile in qualsiasi situazione, anche in quei percorsi misti dove di solito gli scooter si tengono alla larga. Nuova è anche la trasmissione sequenziale a doppia frizione e 6 rapporti gestiti elettronicamente. Alle ottime performance occorre però aggiungere la straordinaria efficienza di Honda Integra, che con un litro di benzina fa circa 28 km! Considerando il serbatoio da 14 litri, significa che l’autonomia di marcia con un pieno è di quasi 400 km.

A ricordarci che non è una motocicletta è però il look da scooterone, col suo assetto basso e una sella alta da terra 790 mm. Le ruote sono da 17 pollici, per pneumatici di misura differente: 120/70 davanti e 160/60 sulla ruota posteriore. Un mezzo che si guida in tutto relax, con una ciclistica che propone un telaio a traliccio molto rigido e potenti freni che dispongono di C-ABS di serie. Il prezzo di Honda Integra è di 8.600 Euro, franco concessionario incluso.