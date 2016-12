Esperienze di guida Husqvarna

. Che significa né più né meno che imparare a dare forma alle emozioni di cui è capace una moto. E al senso di libertà che produce. Il marchio celebre per le competizioni cross ha infatti organizzato anche per quest’anno l

Corsi che Husqvarna Motorcycles svolge fin dal 2004. E attraverso i quali non si impara soltanto a tirare il meglio da una moto e da sé stessi nelle condizioni di marcia più difficili e improbabili, ma si imparano anche le regole fondamentali per la sicurezza e si acquisisce la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti. Tre i livelli di corso previsti: base per i principianti, guida sicura e al top il corso di livello agonistico. Ce n’è anche un quarto, quello di minicross riservato ai bambini dai 5 ai 12 anni. Il primo corso si svolgerà il 17 marzo a Gemonio (Varese), per finire nell’ultimo fine settimana di novembre in Liguria.

Chi si iscrive sarà scrupolosamente seguito da istruttori federali e dai campioni del Racing Team Husqvarna. Si potrà partecipare ai corsi con la propria moto oppure si può noleggiarla presso la scuola stessa, scegliendo tra i vari modelli del catalogo 2012 Husqvarna. Ricordiamo che le ultime novità del marchio – forte di 108 anni di storia e 82 titoli mondiali vinti – sono le dirompenti Nuda 900 e Nuda 900 R. Il programma della Off Road School 360° e tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito www.offroadschool.it, dove è anche possibile effettuare l’iscrizione online.