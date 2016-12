Harley-Davidson mette a dieta la Softail

- Valorizzare il ruolo che il motore ha nel design di una moto, ma anche tornare un po’ alle origini delle custom., col suo inedito design “leggero”, per quanto possa esserlo una custom della Casa di Milwaukee., come nelle tipiche “bobbers” degli anni 50.

foto Ufficio stampa

Uno slancio minimalista che “spoglia” la moto di tutto quanto è inessenziale, per recuperane l’anima più sincera. La nuova Softail Slim ha un retrotreno più snello e sottile, con uno pneumatico di dimensioni inferiori e il parafango corto. Il gruppo ottico posteriore integra nelle luci di direzione anche quelle di stop e posizione, mentre la sella torna a essere singola. La conseguenza è che il motore – il possente bicilindrico da 1.690 cc – emerge in tutta la sua presenza scenica nel disegno della moto, incarnando lo stile delle “vecchie” Harley-Davidson, quelle da leggenda col manubrio “Hollywood” a impugnatura molto bassa, in voga negli anni 40 e 50 e montato nuovamente ora sulla Softail Slim.

Lo stile retrò di questa “bobber” è accentuato anche dai colori vividi e brillanti delle carene, basate su toni neri o sul rosso. Il motore è il classico Twin Cam 103B da 1.690 cc della Casa americana raffreddato ad aria. L’ABS è di serie. Ma non è l’unica novità che Harley-Davidson lancia sul mercato italiano. Ricordando la Route 72 e le atmosfere californiane, arriva la Sportster Seventy-Two con la sua esclusiva verniciatura “Hard Candy Big Red Flake”, che consiste in un trattamento a strati di vernice di colore nero e scaglie metalliche molto grandi che donano alla moto grande brillantezza.

Harley-Davidson Seventy-Two è una “chopper”, forse la più tipica espressione del tuning americano sulle custom, perché rispetto alle “bobbers” si toglieva davvero tutto quanto fosse superfluo e si cambiava persino il telaio. Differente anche la gommatura rispetto alla Softail Slim, che ha pneumatici di uguale misura. In questo caso sono da 21 pollici davanti e da 16” sulla ruota posteriore. Entrambe le nuove Harley arrivano nelle concessionarie italiane in questi giorni. Il prezzo della Softail Slim è di 19.500 Euro, quello della Sportster Seventy-Two di 11.800 Euro nella speciale verniciatura “Hard Candy Big Red Flake”.