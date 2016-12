Le idee Piaggio per l’Area C

- L’Area C aguzza gli ingegni di chi non vuol rassegnarsi a pagare 5 Euro al giorno per entrare nel centro storico di Milano. Se alcune idee sfidano apertamente il codice e non vanno celebrate, altre sono più serene, come l’affidarsi alle due ruote.

foto Ufficio stampa

Nella versione originaria, ZTL sta naturalmente per “zona a traffico limitato”, ma Piaggio l’ha rivisitata. Si tratta di un’iniziativa che sconta fino a 600 Euro dal prezzo di listino l’acquisto di un mezzo del gruppo Piaggio, inclusi Vespa e Scarabeo. L’offerta è valida fino al prossimo 31 gennaio. E così di potrà entrare nella Cerchia dei Bastioni del capoluogo lombardo gratis e senza limitazione degli accessi. Risparmiando fino a 1.300 Euro l’anno (calcolando 5 € al giorno per 5 giorni la settimana), oltre allo sconto di 600 Euro garantito dalle concessionarie del gruppo di Pontedera. Ma incentivi a parte, muoversi con un veicolo a due ruote in una metropoli come Milano ha sempre dei benefici, in termini sia di costi che di praticità e tempi ridotti nel traffico.

Nel dettaglio, la promozione “ZTL” di Piaggio offre il Liberty 125 al prezzo promozionale di 1.990 Euro, IVA e franco concessionario inclusi, anziché i 2.590 di listino. Il Beverly 300, che costa 4.400 Euro, beneficia di uno sconto di 410 Euro e costerà fino al 31 gennaio 3.990 Euro. Stesso sconto per la Vespa GTS 300 Super, che scende da 4.950 a 4.540 Euro. Sconti di 470 Euro per la gamma Scarabeo, che così arriva a costare 2.650 Euro nella versione 125 e 2.820 Euro in quella 200.