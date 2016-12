- Astinenza da moto? Le temperature sottozero non vi invogliano ad accendere il bolide in garage? Passate le giornate a navigare e leggere tutto quello che c’è di moto, notizie e state meditando di farvi una special? Il rimedio c’è:, la fiera delle moto che a Verona per 3 giorni ci fa dimenticare i rigori dell’inverno.

Regalandoci un bel po’ di materiale a due ruote su cui fermarsi a fantasticare… Un esempio? Proprio a Verona Ducati ha tolto i veli alla Desmosedici con cui Vale Rossi si presenterà sulla griglia di partenza della MotoGP 2012, mentre per gli amanti della Superbike è stata l’occasione di incontrare e parlare con “Nitronori Haga” il funambolico pilota giapponese che guida l’Aprilia del team Pata.

Questo per la parte sport, ma il meglio Verona lo dà sulle good vibration e il metallo pesante. L’edizione 2012 del Bike Expò ha dedicato oltre 20 mila metri quadrati di spazio alle moto trasformate e “hot road”, con le realizzazioni dei migliori customizer del mondo che si sono sfidate nel Bike Show. Moto costruite come gioielli da ammirare, arte ed esercitazioni di stile dentro i padiglioni, mentre fuori sull’area esterna della fiera ci si è cimentati nei test-drive dei nuovi modelli o gustando esibizioni, gare e spettacoli…

Una sezione della fiera riservata anche ai mototuristi, quei macina-chilometri sempre a caccia di nuove idee per un viaggio e c’è un padiglione dedicato alla vendita: ricambi, abbigliamento, caschi e gomme, per quelli che si stanno già preparando a rinfrescare le moto e il loro look per l’arrivo della primavera. Insomma se fuori fa ancora troppo freddo per girare e se siete biker che non stanno con le mani in mano, a Verona la festa di chi va in moto è già cominciata! Gigi Sironi