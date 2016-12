KTM 690 Duke, agile con comfort

- Agile fin dal look, come sempre leggerissima, con una vivacità che sprizza da ogni millimetro del motore a vista,. Un’anima di pacatezza che non ci aspetterebbe da KTM, che ha adottato una, così da unire la dinamicità della sua Duke al comfort di una viaggiatrice.

foto Ufficio stampa

La posizione di seduta raccolta e la libertà di movimento che ne consegue favoriscono il controllo della moto, che si rivela maneggevole e facile da guidare in ogni contesto – anche estremo – su cui alle KTM piace esibirsi. La nuova 690 Duke conferma l’impostazione leggera (in tutto la moto non arriva a 150 kg) e la perfetta geometria del telaio, con il presilenziatore collocato sotto il motore per equilibrare al massimo la distribuzione delle masse e favorire così la stabilità di marcia e il controllo della moto, che non nasconde la sua indole turistica. Merito anche della forcella a steli rovesciati da 43 mm di diametro e del monoammortizzatore posteriore a gas, mentre i potenti freni Brembo (il disco anteriore misura 320 mm di diametro) e l’ABS Bosch confortano sul fronte della sicurezza.

KTM 690 Duke monta la versione più evoluta del monocilindrico LC4 da 690 cc, che significa combustione più efficiente e intervalli di manutenzione più lunghi (ora 10.000 km). Un motore che sviluppa ben 70 CV di potenza e li eroga in maniera omogenea a qualsiasi regime, anche grazie all’elettronica, con la gestione “drive-by-wire” della valvola a farfalla, senza collegamento meccanico. Di serie è poi la frizione antisaltellamento, che impedisce alla ruota posteriore di saltellare fastidiosamente nelle brusche scalate.

La nuova “Naked bike” della Casa austriaca costa 7.495 Euro, IVA e franco concessionario inclusi. Ma è questa la versione di punta della gamma Duke, che comprende anche le cilindrate 125, 200 e al top la 990 Super Duke R. Per promuovere la 690 Duke sul mercato, KTM ha lanciato una gioco online sulla pagina Facebook “KTM Official Fanpage”, dove in palio c’è proprio un esemplare della moto. Per partecipare basta cliccare “Mi Piace” sulla pagina FB e iscriversi al gioco nella sezione “Win the 690 Duke”. Scadenza del concorso il 29 febbraio 2012.