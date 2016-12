foto Ufficio stampa 09:00 - Vespa alla conquista dell’India. Lo scooter più famoso del mondo, vera icona del made in Italy, fa quest’anno il suo debutto nel grande Paese asiatico, il secondo mercato al mondo per quanto riguarda le due ruote, inanellando così un altro dei tanti primati che Vespa può vantare nei suoi oltre 60 anni di storia. Il veicolo sarà costruito direttamente in India, nel moderno stabilimento Piaggio di Baramati. . Lo scooter più famoso del mondo, vera icona del made in Italy, fa quest’anno il suo debutto nel grande Paese asiatico, il secondo mercato al mondo per quanto riguarda le due ruote, inanellando così un altro dei tanti primati che Vespa può vantare nei suoi oltre 60 anni di storia.

Si tratta di un modello studiato appositamente per le esigenze del grande mercato indiano. Svelata in questi giorni nel corso di Auto Expo a Delhi e in produzione dal prossimo mese di marzo, la Vespa LX 125 indiana è infatti in grado di fare fino a 60 km con un litro di benzina. Monta un motore 125 a 4 tempi e 3 valvole di grande efficienza (basse emissioni), in particolare per gli standard di quel mercato. Piaggio intende costruirne 150 mila unità l’anno (ma a regime supererà le 200 mila unità), distribuendo lo scooter nelle 35 principali città del subcontinente a partire da aprile 2012.