Aprilia V4 Days, esordio per la RSV4 2015

08:30 - Aprilia ha accolto a Misano Adriatico i suoi tifosi lo scorso 21 e 22 aprile. Occasione: i V4 Days, in cui ha presentato le nuove V4 stradali: le RSV4 RF e RR e le Tuono 1100 Factory e RR. Testimonial dʼeccezione Leon Haslam e Jordi Torres, alfieri Aprilia nel Campionato Mondiale Superbike. Per i tanti fan della Casa di Noale cʼè stata anche lʼopportunità, previa registrazione, di guidare in pista le loro proprie RSV4 e Tuono.

La Aprilia RSV4 è di casa a Misano, qui ha conquistato 4 vittorie e 4 podi nelle ultime 5 stagioni. La superbike di Noale ha conquistato 7 titoli mondiali e si presenta ora col nuovo modello 2015, col motore V4 ulteriormente potenziato ‒ 201 CV il picco massimo a 13.000 giri ‒ e rafforzato nella sua solidità. Una potenza espressa su un più ampio arco d’erogazione, mentre la già robusta coppia è ora disponibile a tutti i regimi e quella massima di 115 Nm a oltre 10.000 giri al minuto. La RSV4 è anche l’unica superbike che permette di regolare la posizione del motore nel telaio, l’inclinazione del cannotto di sterzo, la regolazione del pivot del forcellone e l’altezza del retrotreno, oltre naturalmente alle sospensioni.

Le nuove V4 stradali Aprilia hanno di serie lʼABS racing regolabile su tre livelli di intervento e il sistema elettronico di gestione della moto APRC (Aprilia Performance Ride Control). A distinguere la versione RF della RSv4 dalla RR sono le sospensioni Ohlins, i cerchi in alluminio forgiato e la livrea dedicata. Aumenta potenza e performance anche la Tuono V4 1100, il cui motore da 175 CV (8 CV in più della mille) ha una cilindrata che passa da 1.000 a 1.100 cc, per una poderosa coppia massima di 121 Nm. Prezzi: Aprilia RSV RF costa 21.590 euro, la RSV4 RR 18.300 euro. La nuova Tuono V4 Factory 17.450 euro, la Tuono V4 RR 15.350 euro.