31 maggio 2015 Aprilia Tuono V4 RR 1.100 La potenza del 4 cilindri sale a 175 CV

Adrenalina pura, un mix di razionalità ed emozione, perché con lei puoi goderti tranquillamente il panorama circostante, ma anche entrare in pista e divertirti a danzare tra i cordoli. Aprilia Tuono V4 RR, nella sua ultima evoluzione con cilindrata di 1.100 cc, rappresenta quanto di meglio ci si possa aspettare da una naked! Ha potenza da vendere, perché i 175 CV erogati dal nuovo motore V4 fanno sentire la loro presenza ad ogni apertura di gas, così come l'esuberante coppia motrice, ben 120 Nm a 9.000 giri al minuto, valori che garantiscono una erogazione regolare sin dai bassi regimi.

La Tuono V4 RR nasce per emozionare, ma anche per assecondare il pilota in tutti i suoi spostamenti. La ciclistica è ripresa direttamente dalla sorella RSV4, certo cambiano le quote e l'impostazione di guida, ma il DNA, quello derivato dalle corse, è evidente. La ciclistica da superbike poggia all'anteriore su una forcella a steli rovesciati da 43 mm e al posteriore su un mono ammortizzatore Sachs e forcellone in alluminio. Anche l'elettronica deriva da anni di esperienza Aprilia nelle corse, col pilota che può “ variare “ il carattere del motore selezionando la mappatura più idonea al tipo di utilizzo e alle condizioni dell'asfalto: Track, Sport e Race, tre livelli di potenza, tre livelli di erogazioni con altrettanti setting specifici per gestire l'intervento del controllo di trazione e del Race ABS.

In modalità Track si ha la massima potenza con una risposta ottimale del motore ad ogni apertura di gas; in modalità Sport il divertimento è assicurato dai 175 CV, scaricati con la dolcezza dʼerogazione tipica del V4; in modalità Race è possibile contare su un freno motore meno invasivo e contemporaneamente su una maggior sensibilità del comando del gas, con relativa più veloce risposta del motore. Anche sulla nuova Aprilia Tuono V4 RR troviamo il sistema APRC ‒ Aprilia Performance Ride Control ‒ un evoluto cervello elettronico che gestisce il controllo di trazione, la presenza o esclusione del controllo di impennata e il controllo di partenza. Tutti questi parametri sono settabili e disinseribili indipendentemente uno dallʼaltro, così che il pilota può personalizzare ogni parametro vitale della moto per stabilire il feeling ottimale.

Tutto è stato progettato per garantire il massimo divertimento di guida, a cominciare dalle masse perfettamente equilibrate. Grande lavoro è stato fatto per la collocazione del serbatoio, il carburante è disposto sotto la sella, in modo da non avere differenti ripartizioni di masse quando la moto ha il pieno o è a secco di benzina! Aprilia Tuono V4 RR adotta di serie un evoluto e tecnologico sistema antiblocaggio dei freni: il Race ABS. Oltre a impedire il bloccaggio delle ruote in frenata, garantendo la massima sicurezza su strada, il Race ABS garantisce anche una risposta ottimale in pista, condizione dove il pilota richiede la massima sensibilità dei freni. Ma dopo tante premesse è ora di saggiare questa potente naked e vedere cosa è capace di fare su strada e quali sensazione trasmette al pilota.

Giro di chiave, check completo della strumentazione, frizione, prima e si parte. Il road test prevede un percorso di 60 km tra le colline toscane, un itinerario dai panorami caratteristici ma il cui asfalto non è sempre perfetto. Anzi, in queste condizioni l'esuberante potenza del V4 potrebbe mettere in crisi qualsiasi ciclistica, ma le sorprese non tarderanno ad arrivare. L'assetto è morbido, siamo in modalità Sport, il motore risponde con rapidità impressionante, anche se l'aderenza non è delle migliori e occorre attendere che le gomme entrino in temperatura prima di spingere. Bella la risposta dell'avantreno, sufficientemente morbide le forcelle, l'assorbimento delle impurità del manto stradale è perfetto. Ottima la trazione, difficile desiderare di più dal mono Sachs, bilanciati i freni, anche tirando a fondo la leva l'ABS è sempre discreto nel suo intervento.