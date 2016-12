Aprilia lancia la Caponord 1200 Rally

09:00 - Arriva nelle concessionarie Aprilia la Caponord 1200 Rally, terzo modello della sua gamma di granturismo dopo la Caponord e la Caponord Travel Pack. La nuova Aprilia Caponord 1200 Rally è più eclettica, più protettiva e confortevole, e ha il valore aggiunto di essere super equipaggiata. Maestosa ma agile, dal look classico ma iper-tecnologica per la piattaforma che integra le funzioni dello smartphone, la Caponord Rally è davvero la moto giusta per mettere insieme gli opposti.

Rispetto alle altre versioni della gamma Caponord, questa si distingue per le ruote a raggi con lʼanteriore da 19 pollici e la posteriore da 17”, il parabrezza maggiorato, le inedite borse rigide con cover in alluminio (33 litri di capacità ciascuna!). E ancora le specifiche protezioni per il motore e i fari supplementari a LED. La sella è alta da terra 840 mm, ma volendo si può chiedere anche una sella più bassa. Per una moto di grossa cilindrata come la bicilindrica di Noale, studiata per i lunghi viaggi ‒ e il nome dice tutto ‒ lʼaspetto più importante riguarda la dinamica di marcia, e la Caponord Rally si fa forte delle esclusive sospensioni semiattive capaci di adattare automaticamente la taratura in base al fondo stradale e allo stile di guida. Si chiamano ADD queste sospensioni e sono un brevetto Aprilia. Non mancano inoltre Traction Control, Cruise Control e l’ABS.

A firmare lʼimpianto frenante è Brembo, con due dischi di 320 mm di diametro sulla ruota anteriore e un disco da 240 mm dietro. Quanto alle performance, il bicilindrico 1.2 sviluppa 125 CV di potenza massima a 8.000 giri ed è coadiuvato dall’acceleratore Ride-by-Wire a tripla mappatura (Sport, Touring, Rain). Dal know-how Piaggio arriva poi la piattaforma multimediale che integra le informazioni di bordo con le funzioni dello smartphone. I prezzi della Aprilia Caponord 1200 Rally partono da 17.050 euro.