Adria festeggia la leggenda della Lambretta

Settantʼanni fa, era il 1947, usciva dagli stabilimenti Innocenti di Milano la Lambretta A . Il mezzo nuovo, lo scooter come la rivale Vespa ‒ originalissimo per lʼepoca ‒ ma con la ciclistica di una motocicletta. Poi fu il turno della Lambretta B e 30 anni buoni di successo, quindi il declino e la chiusura dello storico stabilimento di Lambrate (il nome arriva da lì).

Il lento calvario del brand è stato palleggiato per decenni tra Europa, Sud America e Asia, e anche la produzione è finita in tanti altri Paesi. Una cosa però è rimasta ferma ed è lʼaffezione degli appassionati, che non hanno mai smesso di celebrare la loro Lambretta. Come lo scorso fine settimana ad Adria, sul celebre circuito veneto, dove si è svolto il 28° Raduno europeo dei Lambretta Club. Tra i modelli storici presenti ad Adria cʼerano la Siluro che batté vari record di velocità e la Lambretta d150 di Cesare Battaglini, che coi suoi incredibili viaggi in sella allo scooter diede prestigio al nome Lambretta.