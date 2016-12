Accessori Kawasaki per grandi e piccini

Addobbi natalizi, calze della Befana, per i più piccoli il set pappa, i ciucci, il set per giocare nel bagnetto. E poi felpe e scaldacollo, ma anche orologi e cronografi. Tutto nel segno di Kawasaki , che presenta la nuova collezione natalizia di accessori e abbigliamento per far felici i più grandi e i piccini. Vediamo qualche oggetto in queste immagini, dove a dominare è il Lime Green , il colore che ha reso identificabile nel mondo le moto della Casa di Akashi.

Un catalogo chiaramente per gli appassionati delle due ruote e delle “Kawa” in particolare. Che magari vogliono iniziare alla stessa passione i loro figli, basti dare uno sguardo tra i giochi alla Balance Bike Ninja, una bicicletta che si ispira allo stile possente della ZX-10R. Col telaio in legno, i cerchi in alluminio, gli pneumatici in gomma, manopole e sella imbottita, la nuova Kiddimoto è adatta ai bambini con altezza compresa tra 80 e 105 cm, e costa 151 euro. Ma nel catalogo è anche possibile trovare bici dʼimpronta rally. Tutta nuova la collezione di orologi, dal più sportivo “Carbon Kawasaki” (anche il più caro con 328 euro) al più classico “Retrò” (245 euro), ma ci sono anche prodotti più accessibili come lʼorologio Kawasaki da 90 euro. Per i “Ninja fan” cʼè poi un'intera linea dedicata e le nuove cover per cellulari! Le felpe costano dai 60 agli 85 euro. Tutti i prodotti sono in vendita presso i concessionari ufficiali e online Kawasaki e sul sito www.kawasakistore.it.