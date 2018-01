18 gennaio 2018 08:15 A Verona il Motor Bike Expo 2018 Dal 18 al 21 gennaio la X edizione

Fine settimana per gli appassionati delle due ruote a Verona, dove dal 18 al 21 gennaio va in scena la decima edizione del Motor Bike Expo. Tante le occasioni per scoprire nuove moto e vecchi gloriosi modelli, e magari imparare qualcosa sulla miglior manutenzione da fare durante i mesi invernali. Sugli scudi le giapponesi, Honda e Suzuki su tutte.

Regina indiscussa in casa Honda è l’Africa Twin, fresca di restyling 2018 dopo due anni vissuti a gonfie vele. La maxi-enduro è accompagnata a Verona dallʼultima naked sportiva CB1000R, punta di diamante di una gamma che comprende anche le piccole CB300R e CB125R. Occhi puntati anche sulla nuova GL1800 Gold Wing, la maxi-tourer fresca di rinnovo, dotata di retromarcia elettrica e cambio a doppia frizione DCT a 7 marce. Tra le sorprese più interessanti cʼè poi il nuovo X-ADV, dotato ora della modalità G per massimizzare la trazione in fuoristrada. Questa moto crossover, insieme a Integra e NC750X, dispone del controllo di trazione HSTC ed è disponibile anche in versione depotenziata da 35 kW per permetterne la guida ai possessori di patente A2.

Molte novità anche per Suzuki, difficile trovare una moto cui dare la palma di protagonista. Certo la cafè racer SV650X è unʼanteprima assoluta, ma a Verona viene proposta anche una versione special della naked bicilindrica SV650. A meno di due mesi dallʼinizio della stagione agonistica, suscita interesse la superbike GSX-R1000, che sia su strada che in pista sa sfoderare tutto il know-how sportivo della Casa di Hamamatsu. Della stessa pasta è fatta anche la GSX-R125, la giovane baby sportiva Suzuki, affiancata dalle GSX250R, GSX-S750, GSX-S1000 e GSX-1000F. Dopo lʼesordio a novembre allʼEicma, torna al Motor Bike Expo veronese la GSX-S750 Zero, una stupefacente one-off prodotta da Officine GP Design, con carena in alluminio e grafiche azzurre e blu.