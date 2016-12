A Mercedes AMG il 25% di MV Agusta

13:30 - Era nellʼaria da tempo, ma adesso la conferma. Mercedes AMG e MV Agusta non saranno più semplicemente partner, ma convoleranno a giuste nozze. Mercedes AMG ha infatti acquistato il 25% dellʼazienda varesina, e anche se non si conosce il prezzo dellʼoperazione, è un altro pezzo della miglior tradizione moto italiana che va allʼestero (come già Ducati finita nellʼorbita Audi). La divisione sportiva del gruppo Daimler nominerà anche un membro nel consiglio di amministrazione di MV Agusta.

La partnership tra i due brand è tutta allʼinsegna della sportività. Lo scorso anno Mercedes AMG ha venduto 32.000 autovetture high-performance, ma la sua espansione è costante e questʼanno, nel solo primo semestre, ha già raggiunto le 23.000 unità. La filosofia AMG “one man, one engine”, che spiega tutta lʼartigianalità dellʼazienda di Affaterbach, si sposa compiutamente alla filosofia “Motorcycle Art” di MV Agusta, azienda fondata nel lontano 1945 che a Varese conta oggi 260 dipendenti e integra anche il marchio Cagiva. Per il numero uno di MV Agusta, Giovanni Castiglioni, “grazie a Mercedes AMG, MV Agusta potrà accelerare la sua crescita ed espandersi ulteriormente a livello globale”.