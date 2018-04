A listino Yamaha TMAX SX Sport Edition

Arriva in questi giorni sul mercato italiano il nuovo Yamaha TMAX SX Sport Edition , la variante più sportiva del maxi-scooter giapponese. È anche il modello più esclusivo della gamma TMAX, basti pensare allo scarico Akrapovic di serie rivestito in carbonio, un unicum nel segmento degli scooter.

Yamaha TMAX SX Sport Edition è proposto a listino a partire da 13.190 euro, franco concessionario incluso. Dal punto di vista estetico, spicca il parabrezza sportivo scuro, il porta-targa in alluminio e il logo serigrafato Sport Edition sullo scarico, ciò che accentua le linee dinamiche della carena. Rinnovata e davvero ricca di informazioni è la strumentazione TFT e standard è anche lʼavviamento senza chiave (Smart Key), mentre il blocco elettrico del cavalletto centrale contribuisce a rendere più difficili i furti. Lʼesclusiva app My TMAX Connect permette ai proprietari di accedere a funzioni quali il geofencing, il report sul percorso e il blocco motore in remoto.