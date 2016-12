A Expo gli scooter elettrici BMW C Evolution

09:00 - Ordine pubblico, una mansione da svolgere in modo “pulito”. Ecco perché sempre più amministrazioni e istituzioni politiche scelgono veicoli a emissioni zero per assolvere le loro funzioni. Tipo lo scooter elettrico BMW C evolution, entrato proprio in questi giorni nelle flotte della Polizia di Stato e del Comune di Cagliari.

La Polizia di Stato si avvarrà di 6 scooter BMW C evolution (e di 4 autovetture elettriche BMW i3), che entrano in servizio per garantire lʼordine a Milano Expo 2015. I modelli adottano la livrea della Polizia di Stato, che in dotazione ha anche due postazioni fisse di colonnine per la ricarica. Servizio cittadino invece per le 15 unità di BMW C evolution al Comune di Cagliari, che andranno in dotazione agli agenti della Polizia Locale. BMW ha una consolidata tradizione di fornitore di veicoli alle forze dell’ordine italiane, che risale al 2001. Prima degli scooter elettrici, la Casa bavarese ha fornito moto come la R 850 RT, la F 650 GS e poi la F 700 GS, la R 1150 RT e la R 1200 RT.

Forte del suo motore integralmente elettrico da 35 kW di potenza (47,5 CV), BMW C evolution vanta unʼautonomia di marcia di circa 100 km, senza rilasciare nellʼaria né CO2 né altre sostanze nocive. Lo scooter elettrico raggiunge i 120 km/h di velocità massima e ha bisogno soltanto di tre ore per ricaricare le batterie, e per farlo basta collegare lo scooter a una comune presa di corrente. La flotta assegnata alle forse dellʼordine include unʼampia dotazione tecnologica, con display TFT a colori.