A Eicma la Yamaha WR450F 2016

La nuova Yamaha WR450F sfrutta la potenzialità e tutta la versatilità del Power Tuner. Alimentato da due pile AA, questo dispositivo elettronico consente a chi guida la WR450F di regolare le caratteristiche di potenza del motore per adattarle alle condizioni. È così possibile scegliere tra varie regolazioni, facili da programmare, per le mappe del carburante e dellʼaccensione, per regolare il minimo e visualizzare le ore di funzionamento complessive del motore. Tutto nuovo è anche il cambio a 5 rapporti "lunghi", con seconda, terza e quarta marcia specifiche per le gare enduro, così da mettere a suo agio la moto su terreni di ogni tipo e difficoltà, dalla guida nei boschi a bassa velocità al fettucciato, fino ai rally. La frizione è stata completamente riprogettata e utilizza materiali innovativi per i dischi e le piastre, nonché una nuova leva di spinta.