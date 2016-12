959 Panigale, il 2016 Ducati inizia col botto

Crescere e rafforzarsi. Devʼessere questo il monito Ducati per le sue sportive con motore bicilindrico Superquadro . Perché la nuova 959 Panigale ‒ che arriva in questi giorni nelle concessionarie italiane ‒ cresce di cilindrata e di potenza rispetto alla precedente moto di media cilindrata della gamma Panigale (la 899) e strizza lʼocchio a un cliente ancora più sportivo.

Eppure la leggerezza del telaio e lʼausilio dellʼelettronica la rendono ancora più "facile” e divertente da guidare. Non solo, ma il nuovo bicilindrico da 955 cc è omologato Euro 4. La potenza della sportiva di Borgo Panigale sale a 157 CV, espressi a un regime superiore ai 10 mila giri al minuto . Un motore estremamente fluido nelle accelerazioni, che assicura prestazioni da superbike e quasi avvicinano quelle della 1299 Panigale . Dalla sorella maggiore derivano, esteticamente, il cupolino più largo e protettivo , il design del faro anteriore e il bel "codone" sportivo. Varie le prese dʼaria laterali sulla carenatura e più ampia la presa dʼaria anteriore. Sulla 959 Panigale Ducati ha effettuato numerosi interventi per alzare la curva di coppia, che ora tocca i 107 Nm a 9.000 giri . Interventi che non hanno modificato le scadenze degli intervalli di manutenzione: il tagliando va fatto ogni 12.000 km (o un anno) e il controllo del gioco valvole ogni 24.000 chilometri.

Tanta lʼelettronica, a cominciare dal cambio Ducati Quick Shift (DQS) che assicura tempi di cambiata rapidissimi, passando per la tecnologia dei Riding Mode, gli ammortizzatori di sterzo Sachs, fino alla sicurezza dellʼABS Bosch a tre livelli e del Ducati Traction Control. Senza dimenticare il sistema di Controllo della frenata motore (EBC), messo a punto da Ducati Corse per ottimizzare la stabilità del veicolo in ingresso in curva. La 959 Panigale “calza” pneumatici Pirelli Diablo Rosso Corsa: 120/70 ZR17 allʼanteriore e 180/60 ZR17 al posteriore. La moto è disponibile nel tradizionale colore Rosso Ducati con cerchi neri e nell'elegante Bianco Seta Artico con cerchi rossi a contrasto. Le due versioni costano rispettivamente 16.490 e 16.740 euro.