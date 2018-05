11 maggio 2018 10:10 32° Biker Fest International, la passione corre in moto Un evento che richiama circa 50 mila visitatori

Rally Race Rock. Le tre “R” che fanno impazzire i fan delle due ruote sono quelle che sintetizzano il Biker Fest International, che si svolge a Lignano Sabbiadoro dal 10 al 13 maggio. La 32° edizione conferma questʼevento come la più grande festa delle moto che si svolge in Italia, con quasi 50 mila presenze che affolleranno la deliziosa località friulana fino a domenica.

Tante le occasioni di divertimento, con raduni di ogni marca e ogni segmento, concerti e spettacoli in 4 aree distinte della città, più lʼoccasione per i visitatori di salire in sella alle moto dei propri sogni e provarle gratuitamente. Debutta la nuova e splendida location dellʼAcqua Splash, nei pressi della Demo Ride area (e dello stadio Teghil). Insomma un evento quello di Lignano che avvicina il Biker Fest alle più grandi kermesse del genere in Europa. Le Case Moto presenti nel lungo weekend sono Honda, Harley-Davidson, Ducati con la separazione dei brand XDiavel e Scrambler, Suzuki, Kawasaki, Moto Guzzi, Yamaha, Aprilia, Indian, BMW Motorrad e Boss Hoss Italy.

Tra le iniziative più popolari, senza dubbio il “Custom Bike Show Contest”, con le Case che propongono la prova di vari modelli offroad. Nel suo genere è forse il contest più importante in Europa e quello di più antica data. Ma il calendario è fittissimo di gare ed eventi, tutto che ruota attorno alle due ruote e alla passione che queste suscitano. Si svolgerà la finale dellʼItalian Motorcycle Championship (IMC) e l’unica data italiana del Campionato Mondiale di Bike Show, organizzato dalla AMD con ricchi premi in accessori moto e ben 4 rimborsi spese da 1.000 euro per i vincitori, uno stand al Motor Bike Expo di Verona per il miglior Customizer emergente e uno stand al MotoDays di Roma per il miglior Customizer del Centro Sud!