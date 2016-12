10:30 - Citazioni del passato e tecnologie avanzate. Stanno insieme, più spesso di quel che crediamo, e a dimostrarlo nell’universo delle moto sono i maestri del tuning, di quegli allestitori cioè che sanno rendere speciali le loro moto. L’ultima tentazione l’ha suscitata la Yamaha XV950, allestita in una special edition Yard Built Pure Sports dal team che fa capo a LowRide, il magazine italiano espressamente dedicato al mondo custom. In queste immagini la sintesi del loro maniacale lavoro.

Nasce così la Yamaha Yard Built XV950 Pure Sports, una Street Racer artigianale che omaggia lo stile anni 80 della mitica Yamaha FZ750. La special Yamaha è stata modificata anche nella posizione di guida, che diventa più sportiva, ma non esasperata vista la possibilità di regolazione dei mezzi manubri con doppi snodi. La sella è però più alta di 12 cm. La Yamaha XV950 ha dimostrato un potenziale notevole in ambito custom, ben supportato dal motore bicilindrico che eroga una grande coppia. Il restyling non ne ha “appesantito” la marcia, perché la moto ha un animo sportivo e dimostra la sua dinamicità a prescindere dall’abito che le si cuce attorno. Il team di LowRide ha rivestito la XV950 con semicarena, codone e puntale d’ispirazione Yamaha FZ 750, senza rinunciare alla sofisticata ciclistica e all’ABS di serie. Classico e moderno, dicevamo.

L’universo del tuning è tanto vasto quanto variegato. Ci sono rider nei garage di tutto il mondo che sognano di costruirsi la loro moto speciale, unica. E Yamaha aiuta a realizzare i loro desideri affidando ad alcuni customizzatori di talento il compito di creare special Yard Built. All’ultima edizione dell’Eicma di Milano (nel novembre 2013) furono presentate tre Yamaha XV950 speciali e oggi si aggiunge questo nuovo capitolo alla saga firmato LowRide. I cui rider hanno testato la loro creatura sulle strade dell’Appennino, a Milano e pure in California.