09:30 - Yamaha e MomoDesign raddoppiano e dopo l’X-Max 250 firmano insieme anche il più brillante Yamaha X-Max 400 MomoDesign. Uno scooter unico già per carattere dinamico, reso ora anche sofisticato per gli elementi specifici che esaltano l’esperienza di guida e il fascino del veicolo. Distintivi di Yamaha X-Max 400 MomoDesign sono lo schermo sportivo fumé con grafica esclusiva, che disegna un profilo più aerodinamico, la cover in cromo satinato del manubrio e le manopole personalizzate in gomma con una mescola speciale, mentre le estremità in acciaio aggiungono un tocco di stile.

Lo stile MomoDesign è evidente anche per le lenti fumé e le grafiche speciali dei quadranti della strumentazione, a cui è stato aggiunto il profilo in cromo satinato del tachimetro. Inoltre i fianchetti laterali sono personalizzati con grafiche effetto alluminio e le pedane anche sono in alluminio. La sella bicolore ha un design esclusivo e il vano sottosella può ospitare due caschi integrali. La stabilità del maxi-scooter è garantita dalla ruota anteriore alta da 15 pollici e da quella da 13” al posteriore. Le luci di posizione e le luci posteriori sono a LED. La collaborazione tra Yamaha e la griffe italiana si è estesa inoltre alla creazione di un casco esclusivo, disponibile in due versioni: MD Jet, con una calotta in fibra di vetro, e MD Demi Jet Helmet Light con visiera sferica flip-up e visiera interna parasole.

X-Max 400 è perfetto per la gita fuori porta. La sua vivacità, l’accelerazione bruciante e la buona velocità di crociera che sa assicurare ne fanno un mezzo ideale per uscire dalla città. La posizione di guida eretta è poi confortevole e ammette anche lunghe percorrenze senza affaticare troppo. Nuovo Yamaha X-Max 400 MomoDesign arriva a listino a maggio, al prezzo di 6.390 euro nella esclusiva colorazione opaca Power Black. La versione con ABS costa 6.890 euro, 500 in più.