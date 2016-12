Yamaha rinnova Xenter 125 e 150

10:00 - Elegante, giovanile, perfettamente a suo agio nell’ambito metropolitano. È Yamaha Xenter, lo scooter a ruote alte (16 pollici) il cui nuovo modello 2015 arriva in questi giorni nelle concessionarie italiane. Design piacevole e slanciato, assicura una postura eretta tanto comoda per la schiena quanto elegante ed è adesso dotato di una spaziosa pedata piatta che ne ottimizza la funzionalità. Il nuovo scooter Yamaha è peraltro equipaggiato di serie con il bauletto da 39 litri, capace di ospitare due caschi Jet.

Il look è completato dal parabrezza alto e dal doppio faro anteriore, mentre le luci posteriori sono a LED. Col Model Year 2015 debutta una nuova sella con copertura antiscivolo e cuciture e vista, per un tocco di eleganza in più. Un tappetino in gomma posto nel vano portaoggetti sul manubrio dimostra l’attenzione ai dettagli dei designer Yamaha, come anche il nuovo colore Mocaccino Brown della carenatura. Yamaha Xenter MY 2015 è disponibile nelle due cilindrate 125 e 150, entrambe 4 tempi e 4 valvole, motori adatti all’uso cittadino perché assicurano un’erogazione progressiva che lo rendono idoneo anche in tangenziale. Xenter è l’unico scooter della sua categoria a disporre dell’esclusivo mono-ammortizzatore posteriore, a garanzia della maggior stabilità e del miglior comfort su tutti i fondi stradali. La promozione lancio dello scooter fa partire i prezzi della versione 125 da 2.590 euro, quelli di Xenter 150 da 2.690 euro.