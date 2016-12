World Ducati Week 2014, che festa!

08:30 - Un evento che va oltre ogni idea di raduno. Il World Ducati Week a Misano, che si svolge ogni due anni, ha chiuso lo scorso fine settimana la sua 8° edizione con 65 mila “ducatisti” accorsi da ogni angolo del mondo, 56 i Paesi di provenienza, persino Gabon, Islanda e Malesia. Una festa, a tutto tondo, con gare, spettacoli, esibizioni, e la riviera romagnola che si è trasformata in una Notte Rossa per l’evento.

I numeri: 65 mila presenze per oltre 10 mila giri sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano, per 58 diverse attività in pista, più di 700 test ride nei tre giorni con il nuovo Monster 821 e 4 mila persone che hanno visto il nuovo Scrambler, protagonista anche di un meraviglioso “Scrambler beach party”. E ancora 200 metri lineari di barbecue, una caccia al tesoro a tema Ducati con 600 partecipanti, 38 ore di diretta sulla WDW TV, 240 i giornalisti presenti, di cui 110 stranieri. Fantastica la gara di accelerazione Diavel Drag Race by Tudor, con i piloti Ducati della MotoGP e della Superbike che si sono sfidati in sella alle nuove Diavel Carbon.

A coronamento del WDW 2014, la Casa di Borgo Panigale ha voluto fare un regalo ai suoi fan, presentando in anteprima mondiale la nuova colorazione dell’Hypermotard SP. Motore da 110 CV, tre Riding Mode dedicati e Ducati Traction Control a 8 livelli derivati dalla 1199 Panigale, la inedita Hypermotard SP è stata tenuta a battesimo da Troy Bayliss e Carlos Checa nel paddock del circuito, equipaggiata con pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP da 120/70 x 17 all'anteriore e 180/55 x 17 al posteriore. Arriverà nelle concessionarie Ducati a settembre, costerà 14.990 euro chiavi in mano.