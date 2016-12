09:30 - Mantova è invasa questo fine settimana da vespisti provenienti da tutto il mondo. Si svolge infatti nella città virgiliana l’edizione 2014 dei Vespa World Days, il più grande raduno dedicato al celebre scooter. Un appuntamento internazionale che vede la partecipazione di 130 Vespa Club di 31 Paesi, perché la Vespa ha conquistato cuori a ogni latitudine (ne sono state vendute 18 milioni) ed è diventata molto più che un semplice mezzo per muoversi con comodità, un vero fenomeno di costume.

Cuore dei Vespa World Days 2014 è la Piazza Virgiliana nel centro di Mantova, dov’è allestito il Vespa Village, ma nei 4 giorni dell’evento sono tante le escursioni alla scoperta delle terre dei Gonzaga, abbracciando anche le province di Brescia e Verona. Un ritorno nel Belpaese dopo l’edizione 2013 svoltasi in Belgio, quella londinese del 2012, in Norvegia nel 2011 e in Portogallo nel 2010. Un’internazionalità diffusa, considerato che i Vespa World Club contano oggi più di 60 mila iscritti in tutto il mondo. Tutte le informazioni sull’evento mantovano sono reperibili sul sito web www.vespaworlddays2014.it.

Ma c’è un’altra grande novità dei Vespa World Days 2014, l’inaugurazione a Mantova del nuovo Concept Store Motoplex, il più grande d’Europa per il Gruppo Piaggio. Motoplex è un’area espositiva di 1.300 metri quadrati, con 46 veicoli esposti, due lounge dove sedersi e ammirare grandi schermi video, un bar, due videowall da 138 pollici. All’inaugurazione di ieri sera c’erano Marco Melandri e Sylvain Guintoli, i piloti Aprilia reduci dal doppio trionfo di Sepang nel Mondiale Superbike. Il Motoplex di Mantova farà da esempio di stile per tutti i futuri punti vendita e concessionari del Gruppo Piaggio nel mondo.