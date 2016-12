Vespa lancia le nuove Primavera e Sprint

08:30 - La primavera è arrivata, torna l’ora legale, le sere sono miti e lunghe, e la voglia di inforcare la sella di una Vespa si fa più forte che mai. Precisa come un orologio, Piaggio ha atteso l’ultimo fine settimana di marzo – da venerdì 28 a domenica 30 – per organizzare il porte aperte della nuova Vespa Primavera. A farle compagnie la ritrovata Vespa Sprint, una variante sportiva dello scooter, una sorpresa dell’ultima ora pensata a Pontedera.

Da domani e fino a domenica 40 concessionarie italiane faranno conoscere al pubblico la nuova Vespa Primavera. L’elenco dei dealer aderenti è sul sito Internet www.vespaexperience.it, dove sarà anche possibile prenotare una prova dello scooter. Scocca nuova e tutta in acciaio, un design che tiene conto delle mutate abitudini di stile, Vespa Primavera è disponibile in 4 versioni: 50 cc a due e quattro tempi; 125 e 150 cc, in entrambi i casi col nuovo motore 4 tempi e 3 valvole. I prezzi sono di 2.720 Euro per la versione d’accesso, 2.820 Euro per il cinquantino 4T e sale poi a 3.700 e 3.900 Euro per le cilindrate 125 e 150.

Leggera e giovanile, Vespa Sprint si caratterizza per essere la prima Vespa con le ruote più grandi da 12 pollici abbinate allo “small body” Vespa, e si fa apprezzare per la nuova sella, più comoda e dotata di maniglie per il passeggero. Gli elementi tradizionali, come il faro anteriore rettangolare (citazione della Vespa Special anni 60), sposano la modernità dell’illuminazione a LED. Note distintive della nuova Sprint sono anche l’ammortizzatore posteriore rosso e la strumentazione analogico-digitale. Il vano sottosella aumenta il suo volume, portandolo ora a 16,6 litri, spazio che permette di contenere un casco Jet con visiera. La nuova Vespa Sprint è disponibile in 3 versioni: si parte dalla 50 cc due tempi, che costa 2.890 Euro, mentre la 50 4T costa soltanto 100 euro in più. A vertice la 125 cc 4 tempi 3 valvole che costa 3.900 euro.