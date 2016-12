Universal Bike, la bici per tutti

08:30 - Due ruote per tutti. La bicicletta che si adatta perfettamente alla taglia del ciclista esiste, la produce un’azienda newyorkese che segue la filosofia del “Size & Fit”, che traducendo per estensione sta per: misura la tua taglia e adatta la bici. Bici che si chiama Universal Bike (e non c’era nome più indicato) e a produrla è la Brooklyness. Ha una perfetta ergonomia ed è realizzata in fibra di carbonio, quindi è leggerissima e super resistente.

Ma vediamo come funziona la Universal Bike. Con la app “Size & Fit” chiunque può calcolare il giusto assetto della bici, trovando la perfetta postura di sella, manubrio, pedali. L’obiettivo dell’azienda americana è far sì che “tutti possano cavalcare una bicicletta”, anche quelli che non lo fanno regolarmente o che non l’hanno mai fatto perché per stazza poco adatti a pedalare. La promessa, in sintesi, è divertimento su due ruote per tutti, ma l’azienda sta ancora raccogliendo i capitali per produrla su vasta scala. Visitando il sito www.brooklyness.com si può già vedere la bici universale, che in promozione costa 895 dollari. La versione con cambio a tre rapporti costa 1.195 dollari.