09:30 - Il prossimo fine settimana Verona diventa la capitale italiana delle due ruote. Dal 24 al 26 gennaio si svolge infatti il tradizionale Motor Bike Expo e tra i produttori più attesi c’è senz’altro Suzuki. Presente con tutte le novità di gamma, Suzuki sorprende però con l’inedita V-Strom 1000 ABS 3L, la versione più vocata all’avventura della gamma V-Strom, visto il kit di valigie laterali e bauletto che l’equipaggia.

La nuova V-Strom 1000, dotata di ABS, è una enduro sportiva di grande versatilità, che nella versione 3L dispone di due borse laterali da 29 e 26 litri, perfette per i grandi viaggiatori, più un bauletto posteriore da 35 litri che può accogliere un casco integrale. Il kit-valige è perfettamente armonizzato con il design della moto, anche grazie alla sua colorazione nero opaco e agli inserti in alluminio che riprendono lo stile della Sport Enduro Tourer giapponese, forte di un motore bicilindrico di 1.037 cc. Disponibile nelle tinte Nero, Bianco, Rosso e Kaki, la nuova Suzuki V-Strom 1000 ABS 3L costa 13.590 euro.

Ma fino al 31 marzo 2014 Suzuki offre in promozione anche la più piccola V-Strom 650, con uno sconto di 900 euro dal prezzo di listino o con il kit Outdoor incluso nel prezzo, kit che include paramani, cupolino touring, cavalletto centrale, bauletto centrale con supporto di fissaggio. Sempre fino al 31 marzo è disponibile in promozione la GSR 750 al prezzo di 6.750 euro (1.000 euro in meno sul listino). Suzuki introduce poi due novità nella gamma Custom, con la Intruder C800B a 8.750 euro nella nuova ed elegante monocromia nero opaco, mentre la Intruder M1800B spicca nella nuovissima colorazione bicolore giallo/nero e prezzo di 16.390 euro.