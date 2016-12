Suzuki, le promozioni su moto e scooter

08:30 - L’estate Suzuki porta in dote tante promozioni sulla gamma moto e scooter e la supervalutazione dell’usato fino a 1.000 euro per chi decidesse di cambiare la propria moto. Promozioni che valgono tutte fino al 30 settembre 2014. E per i grandi Burgman – 400 e 650 – è possibile anche estendere la garanzia ufficiale di due anni (4 anni in totale).

Molto interessante l’offerta su V-Strom 1000 ABS, rinnovata un anno fa circa, potenziata fino a 101 CV e arricchita del sistema antibloccaggio dei freni. La Sport Enduro Suzuki è proposta con finanziamento a tasso zero (Tan) per importi dai 5.000 agli 8.000 euro, in 24 o 36 mesi. Sulla più piccola V-Strom 650 ABS è invece dato in omaggio il kit Outdoor, che include paramani, cupolino touring, cavalletto centrale e bauletto posteriore con supporto di fissaggio, o in alternativa uno sconto secco sul prezzo di listino di 900 euro. Gli affezionati della classica Suzuki GSR750 la troveranno invece in concessionaria con uno sconto di 1.000 euro sul prezzo di listino: 6.750 euro fino al 30 settembre è l’occasione da prendere al volo.

Promozioni anche sulla produzione sportiva Suzuki. La gamma GSX-R (nelle tre cilindrate 600, 750 e 1000) è proposta con lo scarico Yoshimura a un prezzo irripetibile (550 euro). E lo stesso accessorio è offerto sulla Gladius, mentre la baby Inazuma viene offerta nell’allestimento Plus con bauletto completo di piastra di supporto e cavalletto centrale. Non si sottrae all’effetto estate la gamma scooter, che in casa Suzuki vuol dire Burgman. Le versioni 125 ABS, 200 e 200 ABS beneficiano di un piano finanziario a interessi zero valido per importi da 3.000 a 4.000 euro, in 24 oppure 36 rate. Per i maxiscooter Burgman 400 e Burgman 650 stessa offerta, solo che l’importo finanziabile sale dai 4.000 ai 6.000 euro. In più è possibile estendere la garanzia ufficiale Suzuki fino a 4 anni o 75.000 km.