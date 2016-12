Suzuki lancia la nuova GSX-R750Z

08:00 - Sportività a tutto tondo. È quello che offre la nuova Suzuki GSX-R750Z, una delle moto sportive stradali più fedeli all’universo racing. Una moto “media” per modo di dire, perché la GSX-R750Z è capace di prestazioni impressionanti, a dimostrazione di quanto versatile sia la produzione Suzuki nel segmento delle medie cilindrate, che ha nella GSR 750 il suo modello più popolare. Cuore della supersportiva nipponica è il 4 cilindri frontemarcia da 750 cc, capace di sviluppare la potenza massima di 150 CV a ben 13.000 giri al minuto, per una coppia di 86,3 Nm a 11.200 giri.

Una sportiva evidente già dal look. Perché Suzuki la propone nella livrea bicolore Rosso/Nero, con pinze freno anteriori monoblocco di tipo radiale color argento e il marchio Brembo in rosso a sottolinearne l’estrazione sportiva. Di colore rosso anche la sella e la sezione superiore della carenatura, così come gli “stripping” adesivi sui cerchi in lega leggera. Color oro hanno invece i foderi superiori della forcella anodizzati. Il telaio è in alluminio, materiale leggero e compatto, ed è abbinato a un forcellone Showa in lega leggera completamente regolabile. Stesse possibilità di registrazione offre l’ammortizzatore posteriore, sempre Showa. La raffinata dotazione ciclistica si completa con il doppio freno a disco anteriore da 310 mm di diametro.

L’iniezione elettronica del motore sfrutta la doppia farfalla e iniettori a 8 fori che ottimizzano la combustione. La tecnologia di accensione deriva dalla MotoGP e assicura una fasatura precisa lungo tutto l’arco di erogazione del motore. Col manubrio sinistro il pilota regola tra due mappature e per le sue abitudini guida questi dispone di tre regolazioni della pedana e di molteplici possibilità di registro per i comandi al manubrio. La nuova Suzuki GSX-R750Z costa a listino 12.900 euro.