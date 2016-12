Suzuki Burgman 200 ABS

09:00 - Arrivano a listino i nuovi Suzuki Burgman 125 e 200 ABS. La risposta migliore alle sempre più complesse esigenze di mobilità urbana, perché i “piccoli” scooter della gamma Burgman hanno ora l’ABS di serie con il doppio disco freno e, ciò che non guasta, un parabrezza maggiorato e una nuova sella. E poi c’è il design, unico e inconfondibile, che unisce tutta la gamma Burgman, dalla cilindrata ottavo di litro alla 650. Una gamma venduta solo in Italia in 200 mila esemplari.

I nuovi Burgman sono pratici e facili da guidare. Il 200 soprattutto rivela un’eccellente ripresa, l’erogazione di potenza è immediata e la marcia è talmente fluida che potrebbe sembrare uno scooter con motore elettrico, e questo è forse il maggior pregio. Molto maneggevole nel traffico, svicola agevolmente ed è inoltre ben equilibrato. L’ABS funziona benissimo e conferisce una sicurezza enorme; gli ammortizzatori sono molto ben studiati e assecondano bene le asperità talvolta terribili del manto stradale capitolino. Un test caparbio quello per le vie di Roma, anche perché abbiamo volutamente guidato sulle rotaie, sul pavé e su parti molto sconnesse, ma il comfort di guida è stato eccellente e tale anche la sicurezza.

Il vano sottosella è illuminato e offre 41 litri di capacità, così da ospitare due caschi jet. Nel cassetto centrale posizionato nel retroscudo c’è un’utile presa per la ricarica dello smartphone e sul display c’è l’indicazione eco-drive dello stile di guida. Una bella sorpresa il vano portaoggetti nella parte anteriore, progettato per evitare la caduta accidentale degli oggetti dallo stesso. I rinnovati motori 4 tempi a iniezione elettronica, raffreddati a liquido e con 4 valvole per cilindro, vanno incontro alle tasche degli scooteristi: il 125 fa 100 km con circa 3 litri, il 200 ne consuma appena un po’ in più. Disponibili nelle tre colorazioni Bianco, Grigio opaco, Nero opaco, Burgman 125 ABS costa 4.190 euro e Burgman 200 ABS 4.390 euro.