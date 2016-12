Settembre suscita la passione moto

09:30 - Sarà un weekend di festa per i fan delle moto. A Mandello del Lario Moto Guzzi apre domani 12 settembre le porte della sua fabbrica e darà vita alla festa che andrà avanti fino a domenica, con test ride e tanti eventi a corredo. Scenario non dissimile in Friuli, dove a Porcia, in provincia di Pordenone, è in programma l’Hayabusa Italian Meeting 2014, raduno giunto alla quarta edizione e tutto dedicato alla grande moto sportiva Suzuki.

Ma partiamo con Moto Guzzi e il suo appuntamento, ormai classico, con l’apertura al pubblico dello storico stabilimento di via Parodi a Mandello. È possibile anche visitare la Galleria del Vento e il museo che accoglie oltre 150 motociclette, dalla GP (Guzzi-Parodi) delle origini alla MGS01, passando per la prima Normale prodotta nel 1921 e restituita al Museo proprio quest’anno dopo un lungo restauro. Ma per i fan della Casa dell’aquila ci sarà anche spazio per conoscere e provare le novità della gamma 2014, dalla sontuosa California 1400 alla rinnovata V7 in tutte le sue declinazioni. Le prove avverranno sabato e domenica dalle ore 10 alle 17.30, ma attenzione, per farle occorre prenotarsi nell’area “Test Ride” (direttamente all’interno dello stabilimento). Per chi viene da lontano sarà possibile, come già in passato, campeggiare gratuitamente presso l’area del Lido, in uno degli scorci più belli del Lario.

Passiamo all’evento in programma in Friuli, l’Hayabusa Italian Meeting 2014, che si ritrova venerdì a Villa Dolfin a Porcia. Una cornice suggestiva dalla quale partirà il corteo in Carnia delle maxi Suzuki, per circa 300 km da percorrere in tre tappe, salendo fino ai 1.700 metri di altezza del Colle Zoncolan. La Hayabusa (in giapponese indica il falco pellegrino) è una moto mito, spinta da un motore di incredibile potenza coi i suoi 1.340 cc di cilindrata e i quasi 200 CV scatenati (precisamente 197,2 CV). Fu presentata la prima volta 15 anni fa, nel 1999, e si è evoluta fino all’attuale Hayabusa ABS e alla Hayabusa Z in livrea rosso/nero.