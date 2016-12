Piaggio MP3, nuovo e super sicuro

09:00 - C’è fermento nel segmento degli scooter a tre ruote, stanno arrivando i giapponesi e Piaggio raccoglie la sfida e rinnova il suo MP3, il primo vero grande innovatore della categoria. A Parigi ha svelato il restyling del modello (che arriva dopo 150 mila unità vendute), nella cui gamma c’è la novità del 500 cc guidabile con la normale patente B per auto. Il nuovo Piaggio MP3 è inoltre il primo scooter a tre ruote al mondo dotato di ABS e antislittamento ASR.

La tenuta di strada dell’MP3 Piaggio diventa così perfetta. Le due ruote anteriori con sospensioni a quadrilatero, i tre freni a disco (uno per ciascuna ruota) e ora i dispositivi elettronici ABS e ASR rendono davvero impeccabile la marcia del veicolo su qualsiasi manto stradale, con spazi di arresto ridotti e ultra sicuri. Le ruote anteriori sono adesso da 13 pollici, ulteriore elemento di stabilità per questo scooter che in curva ha il doppio dell’aderenza di qualsiasi altro scooter. E quand’è fermo l’MP3 resta in equilibrio senza che il guidatore debba poggiare il piede a terra, merito del sistema di blocco della sospensione anteriore attivabile con il pollice destro. Nuovo è il parabrezza fumé regolabile in altezza e il gruppo ottico anteriore con le luci diurne a LED.

Il motore è un monocilindrico di 500 cc arricchito dell’acceleratore “ride-by-wire” e con due modalità di marcia (Normal e Eco). Il vantaggio è la patente B che consente la guida anche a chi non ha mai preso quella per motocicli. Più avanti arriverà anche l’MP3 300. Veicolo comodissimo, dispone ora di una nuova sella, più lunga di 16 cm e con una seduta più rilassata. La posizione di guida ha una migliore ergonomia, merito della rinnovata triangolazione manubrio-sella-pedana, mentre il passeggero ha a disposizione nuove pedane estraibili. Il vano sottosella è illuminato, contiene una presa 12V e può accogliere due caschi integrali, mentre nel vano portaoggetti sopra la strumentazione è stato ricavato un cassetto dotato di presa USB. Inedita è anche la coda di Piaggio MP3, più dinamica e sportiva.

Come già le nuove Vespa GTS, anche il nuovo MP3 500 ha l’esclusiva Piaggio Multimedia Platform, il sistema di connessione tra smartphone e computer di bordo, che permette di visualizzare sul primo le stesse informazioni del secondo (velocità, contagiri, potenza e coppia del motore istantaneamente erogate, accelerazione longitudinale, grado di inclinazione in piega, ecc.). A listino lo scooter a 3 ruote Piaggio è declinato nei due livelli Sport e Business, i prezzi partono da 8.990 euro, il pacchetto ABS-ASR costa 500 euro in più.