Piaggio MP3, ecco la nuova versione 300

Arriva a listino la versione 300 cc di nuovo Piaggio MP3, l'originale scooter a tre ruote aggiornato di recente e ancora più sofisticato dal punto di vista tecnico. Dopo MP3 500, lanciato la scorsa primavera, arriva questa versione 300, che si presta a un uso più metropolitano e rafforza quelle doti di agilità e leggerezza dello scooter. Che quanto a facilità di guida è un vero campione: è stabile, sicuro, e si guida con la normale patente B.

Da punto di vista estetico, Piaggio MP3 300 mostra il nuovo parabrezza fumé, più protettivo e regolabile in altezza in tre posizioni, il gruppo ottico con luci diurne a 7 LED e la ruota anteriore da 13 pollici (prima era da 12”). Il rinnovamento del tre ruote Piaggio è stato fatto anche alla luce delle migliorie tecniche apportate. Come già la versione 500, anche qui è ora presente il sistema frenante con ABS e il controllo di trazione ASR integrato (disinseribile, volendo), che assicura la miglior aderenza della ruota posteriore sui fondi viscidi ed evita gli slittamenti. Quanto a comfort, il nuovo MP3 300 dispone a richiesta del sistema Piaggio Multimedia Platform, che permette di connettere lo smartphone al sistema elettronico di bordo.

Il propulsore è un 4 tempi 4 valvole da 300 cc a iniezione elettronica e con raffreddamento a liquido. Sviluppa la potenza di 22,5 CV a 7.500 giri/minuto e una coppia massima di 23,2 Nm a 6.500 giri. Prestazioni che si traducono, da un lato, in un’ottima prontezza nella risposta del gas ai continui stop-and-go cittadini, e dall’altra in una velocità massima importante nelle tangenziali e nelle autostrade. Disponibile nelle due versioni Business e Sport, nuovo MP3 300 costa a partire da 6.870 euro.