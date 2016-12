08:30 - La famiglia Piaggio accoglie il nuovo Beverly Sport Touring, la versione più sportiva dello scooter a ruote alto italiano. Un modello di alta gamma, che ha sempre avuto una clientela esigente e modaiola, e per questo il restyling si è concentrato sul miglioramento delle finiture e sull’arricchimento dei contenuti tecnici. Anche riguardo alla sicurezza, visto che il nuovo Beverly Sport Touring è disponibile con l’ABS e il sistema di controllo della trazione. Rinnovato è anche il motore, un brillante monocilindrico a 4 tempi di 330 cc a iniezione elettronica, capace di sviluppare la notevole potenza di 33 CV.

La ciclistica ha un’impronta motociclistica e Beverly Sport Touring è l’unico scooter a disporre di una frizione automatica multidisco in bagno d’olio. Uno scooter che sa affrontare più esigenze, dal percorso metropolitano alla gita fuoriporta, dalle viuzze del centro storico alle tangenziali. Sempre con charme. E facendo con un litro 30 km! Comfort elevato e un vano sottosella che può accogliere due caschi integrali e con una luce di cortesia integrata. Inedite sono le finiture color grigio titanio, che caratterizzano il portapacchi posteriore, la cornice della strumentazione, la protezione del terminale di scarico, le modanature del tunnel centrale e la protezione degli steli della forcella. Adesso, in gamma, ad ogni finitura cromatica corrisponde una sella di colore diverso, per un abbinamento esclusivo e glamour. La sella può essere nera con cuciture rosse o rossa con cuciture grigie. Nuovo Piaggio Beverly Sport Touring costa 5.470 euro, la versione con ABS 5.970 euro.