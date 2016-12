Nuova Vespa GTS e GTS Super

08:00 - La Vespa più grande, la più accogliente, la più tecnologica. È la Vespa GTS e GTS Super, cilindrata 300 cc (ma c’è anche la GTS 125), che si rinnova con l’adozione dei più sofisticati sistemi elettronici di ausilio alla guida. Nuova è la sospensione anteriore ESS, c’è il sistema antibloccaggio dei freni ABS a due canali e il controllo di trazione ASR. Le versioni con ABS e ASR hanno anche la spia dello stato di usura degli pneumatici. Il motore monocilindrico 4 tempi di 300 cc sviluppa 22 CV e rispetta lo standard Euro 3.

Le nuove Vespa GTS e GTS Super si caratterizzano per il vano portacaschi più ampio, una sella più comoda grazie a una nuova imbottitura e per le frecce con una serie di LED che fungono da luci diurne. Ma a sorprendere i vespisti è soprattutto il Vespa Multimedia Platform, un sistema innovativo che permette di collegare lo smartphone allo scooter. Il primo si trasforma così in un computer di bordo della nostra Vespa GTS, in grado di visualizzare informazioni come tachimetro, contagiri, ma anche l’accelerazione longitudinale, il consumo di carburante e i livelli di potenza e coppia erogate al momento. Collegato al Vespa Multimedia Platform, lo smartphone visualizza anche mappe e percorsi impostati col navigatore e individua distributori di benzina e punti di assistenza. Di serie Vespa GTS e Vespa GTS Super hanno una utile porta USB collocata all’interno del cassetto nel retroscudo.

Vespa GTS 300 e Vespa GTS Super 125 e 300 hanno colori differenti. La prima è offerta nelle tre tinte Nero Vulcano, Blu Midnight e Grigio Dolomiti, tutte abbinate alla sella beige; le Super nei colori Nero Lucido, Montebianco, Rosso Dragon e Blu Gaiola, tutte con sella nera. Tanti gli accessori, tra cui i nuovi caschi Vespa Visor 2.0. I prezzi partono dai 4.800 euro della versione 125, mentre la Vespa GTS 300 costa 5.130 euro e con l’ABS 5.480 euro; la GTS 300 Super costa 5.230 euro.