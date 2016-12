Nolan, i nuovi caschi per l’estate

09:00 - Per l’estate in arrivo, Nolan lancia un nuovo casco apribile, il modello N104Evo, evoluzione del casco N104, che si caratterizza per l’ampia e comodissima apertura sotto il mento. Non solo, ma il gruppo Nolan ha pensato anche ai bambini e grazie all’accordo con la Mattel, l’azienda di giocattoli leader nel mondo, lancia due caschi per bambini dai 5 ai 14 anni che riproducono Barbie e Hot Wheels, indiscussi protagonisti dell’immaginario infantile, femminile chiaramente Barbie e per maschietti Hot Wheels.

Il nuovo casco Nolan N104Evo ha ottime imbottiture interne ed è dotato di una visierina resistente all’appannamento e di un utile schermo parasole VPS, che si apre facendo scorrere in avanti una levetta posta nella parte inferiore del casco, rientrando poi con la pressione di un pulsante (sistema Dual Action). In pratica basta una sola mano per le operazioni di apertura e chiusura della mentoniera e questo è un gran successo ai fini della sicurezza dei centauri. Le prese d’aria collocate sulla parte superiore della calotta assicurano una perfetta ventilazione, mentre la presa d’aria posta sulla mentoniera regala sollievo davanti e col caldo della stagione estiva è sicuramente una buona notizia. Due le misure disponibili di Nolan N104Evo, per un prezzo di listino di 390 euro.

Quanto ai caschi per bambini Barbie e Hot Wheels, sono stati realizzati da Nolan sulla nase del modello G1.1 Visor, un casco demi-jet con visiera antigraffio ideale per la conformazione cranica dei bambini. La calotta esterna è in policarbonato Lexan, quella interna in EPS stampata con densità differenziate. Gli interni sono in tessuto traspirante e il trattamento Sanitized assicura igiene e freschezza nel tempo. Il prezzo è di 81 euro.