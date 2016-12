Nel quadrilatero con Yamaha Tricity

09:30 - Si chiama “Scoober” ed è il primo servizio di taxi su tre ruote. Merito del nuovo Yamaha Tricity, primo scooter a tre ruote della Casa nipponica. Il servizio è stato inaugurato a Milano per la Settimana di Milano Moda Donna, perché muoversi tra eventi e sfilate con uno scooter agile e sicuro è il miglior modo per coprire il quadrilatero della moda e la città tutta. Scoober si avvale di una flotta di 30 Yamaha Tricity, che guidati dai rispettivi rider trasporteranno gratuitamente gli addetti ai lavori dell’evento. E Massimiliano Mucchietto, country manager di Yamaha Motor Italia, non esclude in futuro di generalizzare il servizio per tutti i cittadini. Il boom del car sharing d’altronde favorisce questa tendenza.

Perfetto per la mobilità metropolitana, Yamaha Tricity è uno scooter leggero e maneggevole, ultra sicuro grazie al sistema “Leaning Multi Wheel” a due ruote anteriori che assicura sempre la miglior aderenza su qualsiasi manto stradale. Il motore di piccola cilindrata – 125 cc – lo rende idoneo anche al guidatore con la semplice patente B per auto, un ulteriore vantaggio per i neofiti degli scooter che, un po’ per pigrizia un po’ per mancanza di tempo, non vogliono affrontare la lunga trafila delle odierne patenti moto a gradi. Yamaha Tricity si caratterizza per le ruote anteriori da 14 pollici, il doppio freno a disco anteriore da 220 mm di diametro e disco posteriore da 230 mm, l’efficiente sistema di frenata unificata UBS, le luci anteriori di posizione e le luci posteriori a LED e la strumentazione full LCD. Il tutto al prezzo decisamente interessante di 3.490 euro.