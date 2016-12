09:00 - Ad accompagnare il mito delle moto MV Agusta imbattibili, c’è il nome di Giacomo Agostini. Una vera leggenda delle due ruote coi suoi 15 titoli mondiali, nel segno del quale la Casa varesina ha realizzato oggi la F3 800 Ago, perché “Ago” era il nickname del campionissimo. E la moto speciale di MV Agusta segue graficamente quel periodo magico, riportando sulle carene il tricolore, l’oro e il numero 1.

MV Agusta F3 800 Ago è una moto superiore, per il know-how tecnologico che contraddistingue la gamma F3, e per l’eccellenza delle performance di cui è capace la media varesina. Una moto che aggiunge alla gestione elettronica del motore (Mvics) e al controllo di trazione la possibilità di configurare i parametri di gestione e lo stesso Traction Control in base a 8 livelli, ma volendo è anche disinseribile. Come una sincera sportiva da portare in pista, l’elettronica della F3 800 Ago permette di scegliere anche il rapporto tra angolo di rotazione del gas e apertura del corpo sfarfallato. Sofisticato il sistema frenante ABS Bosch 9MP, che coadiuva i freni a disco anteriori (due dischi da 320 mm di diametro) con pinze Brembo monoblocco a 4 pistoncini con attacco radiale, e il disco posteriore da 220 mm.

MV Agusta F300 800 Ago si caratterizza per dettagli di pregio quali i poggiapiedi in lega di alluminio, mentre i parafanghi anteriore e posteriore sono realizzati in fibra di carbonio. Segno di esclusività è poi la targhetta in argento sulla piastra di sterzo, con la firma autografa di Giacomo Agostini e il numero di produzione, perché MV Agusta non ne costruirà più di 300 di queste moto. La speciale F3 800 Ago sarà commercializzata a partire dal prossimo mese di maggio al prezzo di 23.990 euro.