08:30 - MV Agusta sta scoprendo tutta la versatilità del motore 3 cilindri. Dopo la sportiva Brutale e la motard Rivale 800, ecco che arriva la Dragster, la più sportiva delle naked della Casa varesina. Una moto “cattiva” quanto basta per guidarla in pista, ma con dotazioni di sicurezza importanti per la guida su strada. La moto ideale per celebrare il ritorno alle corse del marchio che fu di Giacomo Agostini e Mike Hailwood.

La nuova MV Agusta Brutale 800 Dragster monta il motore 3 cilindri di 798 cc, che sviluppa 125 CV di potenza a oltre 11 mila giri al minuto. Un motore innovativo e d’impronta racing, che sfrutta la soluzione dell’albero motore controrotante. Questo riduce l’inerzia nelle fasi di decelerazione velocizza i cambi di direzione. Il 3 cilindri è abbinato a un cambio estraibile a 6 rapporti, anch’esso di impronta sportiva. La Dragster è una naked leggerissima, non arriva ai 170 kg di peso e proprio il motore si caratterizza per la sua leggerezza (52 kg appena), ciò che massimizza il discorso prestazionale. Come fanno del resto gli pneumatici Pirelli Diablo Rosso II, gommature high performance da 17 pollici e misura 120/70 davanti e 200/50 dietro.

Sofisticata l’elettronica di gestione motore della Brutale 800 Dragster, come del resto il controllo di trazione a 8 livelli. Classica invece la ciclistica, che poggia su una forcella anteriore Marzocchi a steli rovesciati di 43 mm di diametro e un ammortizzatore Sachs posteriore. La sella è alta da terra 81 cm e questo rende la naked sportiva varesina confortevole da cavalcare e da guidare. Disponibile nei due colori Bianco e Grigio Avio, la MV Agusta Brutale 800 Dragster costa 13.490 euro.