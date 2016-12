MT-07, la nuova bicilindrica Yamaha

Yamaha lancia in Italia la nuova MT-07 , originale naked-motard che segue la sorella maggiore MT-09, rispetto alla quale monta però un più classico motore bicilindrico di 689 cc contro i 3 cilindri e 850 cc della MT-09 . Nella sua categoria la nuova media Yamaha è però una delle moto più brillanti e grintose, sicuramente anche tra le più originali per quel look che cattura tutto lo charme di "mistero" che aleggia sulla gamma MT. Il video-fumetto che accompagna la moto ne è la dimostrazione.

Ma la notizia più importante dell'arrivo in Italia della nuova MT-07, nelle concessionarie a partire da febbraio, è il prezzo straordinario con cui la moto viene offerta: 5.690 euro, franco concessionario incluso. L'ABS è un accessorio da 500 euro. Cinque le colorazioni (Grigio, Bianco e Rosso) e garanzia ufficiale di tre anni. Ma altra notizia importante per i fan della Casa dei tre diapason è il concorso che permetterà ai più fortunati di volare a Lanzarote (nell'arcipelago delle Canarie) per provare in anteprima la MT-07 e diventare ambasciatore della moto. Le candidature sono possibili sulla pagina Facebook di Yamaha Motor Italia fino al 26 gennaio 2014. Il link utile è condividiiltuolatooscuro.yamaha-motor.it, mentre il test-drive a Lanzarote è previsto dal 7 al 9 febbraio.