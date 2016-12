Matchless: dal 1878 il marchio del lusso a 2 ruote britannico

19:28 - Era il 1878 quando Henri Collier inizio a costruire le prime biciclette a motore a Plumstead road, a Londra.

La prima moto fu creata nel 1899 e la produzione iniziò nel 1901. Tutte le moto erano marchiate con una M alata sul serbatoio, simbolo che presto divenne sinonimo di qualità e di una guida emozionante. Nel 1907 è marchiata Matchless la prima moto ad attraversare il traguardo del Tourist Trophy all'Isola di Man e successivamente si ripeterà anche nel 1909 e 1910, le motociclette sono filanti dalla linea aggressiva ma con uno stile elegante e tipicamente inglese.



Un passato sulla cresta dell'onda

Negli anni ’40 Matchless diventa la principale casa produttrice di moto inglese nel mondo e nel ’43 diventa fornitore dell’esercito inglese, arrivando a produrre fino a 80mila pezzi al mese.

Nel '52 Marlon Brando cavalca una Matchless nel film The Wild One a sancire il successo del marchio inglese nella produzione motociclistica.



2012: il marchio inglese parla italiano

Il marchio è stato acquisito a Giugno 2012 dalla famiglia Malenotti che intende rilanciarlo nel settore dell'abbigliamento di qualità e nel Gennaio 2013 viene presentata la 1° collezione.

Il marchio viene distribuito da subito in Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, US, Canada e Giappone e nel mese di Luglio viene aperto il primo monomarca nell’isola di Sylt in Germania, tutto nel perfetto style british che caratterizza l'esperienza Matchless, tutto per rivivere quei giorni in cui essere motociclista era una scelta di vita ed essere un motociclista Matchless era un segno distintivo.

Scelgono di indossare il marchio italo/inglese vip del calibro di Kate Moss, Bradley Cooper, Gerard Butler, Tom Cruise, Marc Wahlberg, Steven Tyler e molti altri.



115 anni e non li dimostra: pronta una nuova moto

L'azienda Matchless non finisce mai di stupirci, ha 115 anni ma non li dimostra, piena di voglia di ricominciare proprio da dove aveva cominciato: le motociclette.

Nel 2014 Matchless festeggia il 115° anniversario dalla prima moto e vuole festeggiare producendo nuovamente una 2 ruote, sappiamo che la fase di studio e quella di design della motocicletta sono in dirittura d'arrivo, ora manca la produzione, l'obiettivo è presentarla al salone milanese del ciclo e del motociclo EICMA 2014.