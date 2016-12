Le occasioni imperdibili sulle gamme Z e KX

09:30 - L’estate Kawasaki promette tante belle cose ai suoi fan. Non saranno le Ninja di Tom Sykes che dominano il Mondiale Superbike, ma sia la gamma Z di super naked che quella cross KX si propongono con varie opportunità sul mercato italiano. Ad esempio, fino al 30 settembre le Kawasaki Z800 e Z750R sono offerte a prezzi che partono, rispettivamente, da 6.490 euro e da 6.990 euro, franco concessionario incluso.

La Kawasaki Z800 è una naked di media cilindrata ma grande dinamicità. Merito dei suoi 95 CV di potenza (70 kW), anche se la Casa nipponica la promuove anche ai neopatentati nella versione depotenziata a 35 kW e guidabile con patente A2. La famiglia Kawasaki Z diventa accessibile anche nel segmento sportivo, grazie alla Z750R offerta in promozione a 6.990 euro (dagli 8.850 di listino!). L’offerta chiaramente è valida fino ad esaurimento scorte e, grazie al contributo Findomestic, include la possibilità di finanziamento a tasso zero (TAN) con 2.000 euro di acconto iniziale e 24 rate mensili da circa 215 euro. Va però detto che per entrambe le moto si tratta dei Model Year 2013 e l’ABS non è incluso.

L’estate Kawasaki scommette anche sulla gamma KX, che rilancia su strada le enduro da competizione. Si tratta dei modelli KX450F e KX250F, al cui restyling hanno collaborato campioni come Ryan Villopoto, attuale Campione AMA Supercross (quarta volta di fila) con la KX450F. La versione stradale introduce la nuova forcella anteriore Showa SFF-Air TAC (Triple Air Chamber), che tra i suoi vantaggi ha la maggiore rigidità, la leggerezza, un’ottima scorrevolezza e una vasta gamma di regolazioni. Anche la “sorellina” minore KX250F si rinnova coi nuovi iniettori, la cui più fine nebulizzazione aumenta la potenza ai regimi medio-bassi, fornendo una risposta ancora più pronta. La forcella con regolazione del precarico è ora di Tipo2 e fornisce una migliore trazione della ruota anteriore, mentre un nuovo e più grande disco a margherita migliora la potenza frenante. Per massimizzare le performance, sia la KX250F che la KX450F dispongono di Launch Control.