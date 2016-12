La super enduro R 1200 GS Adventure

07:00 - La gamma moto BMW si è arricchita di due nuove proposte di cilindrata 1.2. Sono le R 1200 RT e R 1200 GS Adventure, entrambe votate al mototurismo e forti del motore boxer da 125 CV a oltre 7.500 giri al minuto. Nate per l’avventura e confezionate su misura dei grandi viaggiatori su due ruote, la prima ha un’indole più Sports Tourer mentre la GS Adventure è una maxi enduro, con serbatoio maggiorato (10 litri in più) rispetto alla normale R 1200 GS.

BMW R 1200 RT è stata rinnovata nell’ergonomia e nel comfort di guida, con un parabrezza più protettivo e un nuovo display a colori da 5,7 pollici. Il suo prezzo è di 18.200 euro. Ma la grande novità di febbraio in casa BMW Motorrad è l’arrivo della nuova GS, col suo robusto telaio in acciaio ad elevata resistenza torsionale. Vero punto di riferimento tra le grandi enduro da viaggio, la BMW R 1200 GS Adventure accoglie la novità del raffreddamento motore ad acqua in sostituzione dell’olio. BMW ne ha migliorato la guidabilità sullo sterrato e di serie sono ABS e il Controllo automatico di stabilità ASC. Due le modalità di guida – Rain e Road – ma c’è una terza modalità optional Pro che, a sua volta, permette di impostare la marcia su tre altre modalità, per una guida più adatta all’offroad e intervenendo su ammortizzatori, ABS e ASC.

Più alta di 10 mm rispetto alla GS 1200 e con un’escursione allungata di 20 mm, la BMW R 1200 GS Adventure si presta a centauri di stazza, considerata l’altezza della sella da terra variabile da 890 a 910 mm. Il nuovo look della moto mette in mostra un parabrezza più grande e regolabile con l’apposito volantino, mentre i deflettori supplementari (flap) e i paramani migliorano sensibilmente la protezione contro il vento e le intemperie. Per il lancio sul mercato italiano, BMW ha pensato a un concorso con viaggio premio fino a Capo Nord. A vincerlo saranno due fortunati che compileranno l’apposita cartolina nelle concessionarie BMW Motorrad. Il viaggio partirà venerdì 4 luglio da Milano e avrà come prima tappa obbligata il maxi raduno BMW a Garmisch-Partenkirchen. La nuova R 1200 GS Adventure costa 17.450 euro.