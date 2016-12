La festa dei BMW Motorrad Days

08:20 - Garmisch-Partenkirchen è la patria dei motociclisti BMW. È qui che si svolgono i BMW Motorrad Days e l’atmosfera è quella della grande festa. Anzi grandissima, visto che ogni anno e anche in quest’edizione 2014, accorrono nella località turistica tedesca 40 mila centauri. Accomunati dalla passione per BMW e dall’amore per i ritrovi conviviali che i tedeschi sanno coltivare meglio di qualsiasi altro popolo. Queste immagini sono un piccolo saggio della partecipazione al maxi raduno.

Maxi raduno che sa aprirsi ai gusti di chiunque, proponendo attrazioni e spettacoli di vario genere. Dalla musica (rock ovviamente) all’interno del Motordrom, agli ambienti più soft della Tenda Birreria, fino alla chitarra di Byron che si è esibito all’aperto attorno a un fuoco da campo (il tempo è stato clemente nel weekend). Ma i BMW Motorrad Days sono anche l’occasione per scrutare il futuro delle due ruote secondo la Casa bavarese e i partecipanti hanno potuto provare varie moto e tra queste la nineT, inedita e giovanile naked che apre le porte a nuovi scenari di mercato. Spazio anche alle prove virtuali, con il simulatore nineT completo di occhiali Oculus Rift VR, cuffie, un ventilatore e una sella sulla quale sedersi per provare la più realistica delle esperienze di guida in 3D. Altra sorpresa è stata la BMW Concept Roadster, una moto da esibizione che forse incarnerà future proposte.