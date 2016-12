L’occasione di provare le moto BMW

08:30 - Otto tappe attraverso il Belpaese, per scoprire la nuova gamma moto BMW. È il World of BMW Tour, che dà la possibilità agli appassionati di due ruote di provare le grandi tourer, enduro e anche gli scooter della Casa bavarese. Si parte già sabato prossimo a Lucca, 5 e 6 aprile, e il prossimo weekend si andrà a Roma. Si riprende poi il 3 e 4 maggio a Palermo, e poi a Padova, Genova, Pescara, Udine e Monza.

Il World of BMW Tour permetterà di scoprire moto come la maxi naked S 1000 R, le nuove edizioni della R 1200 RT e della R 1200 GS Adventure. Ma anche l’innovativo scooter elettrico C evolution e la R nineT, l’esclusiva roadster progettata per celebrare il 90° anniversario di BMW Motorrad. Ciascun iscritto avrà la possibilità di guidare per 30 minuti la moto scelta. Prima del test-ride, nella hospitality di BMW Motorrad Italia, si terrà un briefing con gli istruttori, che spiegheranno le caratteristiche tecniche dei veicoli. Ogni tappa è strutturata su due giorni e darà ai partecipanti la possibilità di svolgere attività collaterali (Game Activities, Community Area, ecc.). Per tutte le informazioni e per iscriversi ad una delle tappe sono attivi il sito Internet www.bmw-motorrad.it/worldbmwtour e il numero verde telefonico 800-689688.