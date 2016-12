Kymco MyRoad 700i, carattere da moto

09:00 - Il motore bicilindrico è potente come quello di una moto, ed efficiente al punto da rispettare lo standard Euro 3. È montato su un telaio sovradimensionato e raffreddato a liquido, sviluppa 59 CV di potenza e la coppia elevata – 62 Nm – permette di soddisfare prestazioni da vera regina della strada. C’è un ma però in tutto questo: stiamo parlando di uno scooter e non di una moto! Uno scooterone, tra i più potenti sul mercato: Kymco MyRoad 700i.

Uno scooter granturismo, che Kymco si è cesellato senza rinunciare a nulla delle sue ambizioni. Il bicilindrico da 700 cc a 8 valvole Kymco se l’è sviluppato interamente in casa, e le dotazioni tecniche di questo “maxi” sono invidiabili: sistema di frenata con ABS a doppio canale e potenti dischi anteriore e posteriore (280 e 240 millimetri di diametro). Evoluta anche la trasmissione, con il variatore ora fisso con il telaio. Le sospensioni sono regolabili elettronicamente. La forcella telescopica idraulica ha diametro di 41 mm ed è regolabile elettronicamente su 3 posizioni, ma anche sulla ruota posteriore opera un doppio ammortizzatore regolabile elettronicamente su 3 posizioni.

Il look è proprio degli scooteroni che sembrano pesanti ma sono facili da guidare: altezza della sella 780 mm da terra e ruote da 15 pollici davanti e da 14 dietro (ma larghe ben 160 mm). Il vano sottosella può ospitare due caschi integrali, e in più i fari sono ad alta intensità con frecce a LED, anche al posteriore. Il prezzo di Kymco MyRoad 700i è di 8.200 euro, franco concessionario incluso, e la garanzia è estesa a tre anni.