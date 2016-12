Kawasaki Z1000 e Z1000SX, le nuove Ninja

09:00 - Un gradito ritorno tra le superbike, in cui peraltro Kawasaki è campione del mondo in carica. È la nuova Z1000, la moto che incarna nel modo più sportivo il segmento delle naked, per la potenza del suo motore 4 cilindri e per il design estremamente muscolare e felino che la caratterizza. Ma se la nuova Kawasaki Z1000 rappresenta la supernaked per eccellenza, la versione sportiva con carenatura integrale – la Z1000SX – rappresenta l’incrocio perfetto tra la moto sportiva e quella turistica.

Per la rinnovata Z1000 Kawasaki ha ricreato un nuovo equilibrio tra telaio e motore, ciò che ha modificato anche le proporzioni e il design della mille giapponese. Entrambe le superbike nella classica livrea “Verde Ninja” sono sempre molto emozionali. Dal punto di vista stilistico, la moto sembra un predatore stilizzato pronto a balzare, e le forcelle Showa rispondono perfettamente a quest’immagine. In più hanno la capacità di gestire carichi superiori in frenata. Il motore è un 4 cilindri in linea 4 tempi raffreddato a liquido, con cilindrata di 1.043 cc e la potenza di 142 CV a 10.000 giri al minuto. Un propulsore potente, che spinge forte a tutti i regimi e non dà segni di cedimento prima di avere raggiunto la zona rossa del contagiri.

Anche la Kawasaki Z1000SX Model Year 2014 è stata rivista nel telaio e nel motore. Ha un disegno del profilo anteriore della carenatura che convoglia l’aria attorno alla moto, una funzione aerodinamica che assume anche il parafango anteriore. Le frecce anteriori sono montate direttamente sulla carenatura. Il codino è slanciato e compatto e accoglie la luce di posizione posteriore a LED, per una posizione di guida rilassata e quasi eretta. Kawasaki ha poi preparato un set di borse laterali completamente integrate, disegnate per armonizzarsi con l’aerodinamica della moto. Nuovo è anche l’impianto frenante, con pinze monoblocco Tokico ad attacco radiale e dischi anteriore da 300 mm e posteriore da 250 mm, più l’ABS. Prezzi: Kawasaki Z1000 costa 12.290 euro con ABS, la Z1000SX costerà intorno ai 13.000 euro.