Kawasaki invita i fan a provare la Z1000

09:30 - Il Mondiale Superbike fa tappa a Imola questo weekend e Kawasaki – grande protagonista e campione del mondo in carica con Tom Sykes – coglie l’occasione per far provare i nuovi modelli ai suoi fan. Tra questi la rinnovata superbike Z1000 e il primo scooter della Casa di Akashi, J300. Kawasaki sarà presente all’interno dell’SBK Village (alle spalle della tribuna principale del rettilineo), grazie al supporto della Scuderia Platini.

Il demo test ride di Kawasaki avverrà nelle giornate di oggi e domani 10 maggio, in parte sul circuito “Enzo e Dino Ferrari”, con un accompagnatore della Casa giapponese, e per il resto nelle strade adiacenti alla pista, quindi con tutte le regole del codice della strada da rispettare (limiti di velocità inclusi). Proprio la prova su strada si rivelerà interessante per gli estimatori di Kawasaki J300, il raffinato scooterone che, fino al prossimo 31 maggio, viene offerto con la promozione del tasso zero e dei 4 anni di garanzia inclusi nel prezzo: 4.730 euro.

Gli amanti della sportività avranno però occhi soprattutto per la nuova Z1000, la supernaked Kawasaki, che si avvale di un nuovo design e un equilibrio inedito, più dinamico, tra telaio e motore, con forcelle Showa che hanno la capacità di gestire carichi superiori in frenata. Il motore è un 4 cilindri in linea 4 tempi raffreddato a liquido, con cilindrata di 1.043 cc e la potenza di 142 CV a 10.000 giri al minuto. Un propulsore potente, che spinge forte a tutti i regimi e non dà segni di cedimento prima di avere raggiunto la zona rossa del contagiri. Il prezzo della nuova Kawasaki Z1000 è di 12.290 euro.